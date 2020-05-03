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Газета "Кишиневские новости"

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Мадрид требует: в общественном транспорте – только в маске

03 мая
22:16 2020
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Испания, которая, по данным ВОЗ, на втором месте по количеству подтвержденных случаев COVID-19, поэтапно ослабляет жесткие карантинные меры. В предыдущие полтора месяца испанцам было запрещено выходить из дома без острой на то необходимости. Нулевой этап уже позволил взрослому населению Страны Замков заниматься спортом на улицах, а детям гулять.

С понедельника Мадрид даст возможность ряду ресторанов и кафе торговать на вынос едой, а также откроет парикмахерские, готовые выполнить следующие условия: работа по предварительной записи, в помещении могут одновременно находиться только по одному клиенту у каждого мастера. При этом Мадрид выдвинул и новое требование: с завтрашнего дня в общественном транспорте можно будет находиться только в маске, сообщает ru.euronews.com.

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