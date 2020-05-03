Пересечение границы между Польшей и Украиной стало платным, сообщает издание “Страна”.

С того момента как в двух странах объявлен карантин, чтобы преодолеть 300 метров нейтральной полосы, надо заплатить около 80 долларов. На двух действующих КПП, во Львовской области и на Волыни, дежурят водители микроавтобусов. С польской стороны они набирают пассажиров и везут их на историческую родину. С одной ходки получается до 18 тысяч гривен чистой прибыли. На условиях анонимности некоторые водители рассказали, что большую часть денег вынуждены отдавать пограничникам и таможенникам.