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Газета "Кишиневские новости"

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Коррупция на коронавирусе

03 мая
16:41 2020
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Пересечение границы между Польшей и Украиной стало платным, сообщает издание “Страна”.

С того момента как в двух странах объявлен карантин, чтобы преодолеть 300 метров нейтральной полосы, надо заплатить около 80 долларов. На двух действующих КПП, во Львовской области и на Волыни, дежурят водители микроавтобусов. С польской стороны они набирают пассажиров и везут их на историческую родину. С одной ходки получается до 18 тысяч гривен чистой прибыли. На условиях анонимности некоторые водители рассказали, что большую часть денег вынуждены отдавать пограничникам и таможенникам.  

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