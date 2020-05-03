Гражданка Румынии Лаура Ковеси, ставшая Главным прокурором Европы в сентябре 2019-го, человек года по версии издания Emerging Europe, сообщает adevarul.ro

В материале по этому поводу пишется, что Ковеси обращала на себя внимание публики как в Бухаресте, так и Брюсселе, она стала символом в борьбе с продажными чиновниками. “А тот факт, что в прошлом году она стала первым европейским Главным прокурором, лишь подтверждает важность той роли, которую она играла и продолжает играть в области борьбы с коррупцией”, – пишет Emerging Europe.

Несколько лет возглавляя румынское Национальное антикоррупционное управление, Ковеси привлекла к ответственности тысячи продажных чиновников, вплоть до министров и депутатов парламента.