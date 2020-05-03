Румынскому Министерству европейских фондов Европейская комиссия перечислила на помощь малым и средним предприятиям миллиард евро, сообщает digi24.ro

Первоначально предполагалось, что на эти цели из Брюсселя будет выделено 500 миллионов, потом цифра выросла до 750 миллионов, а в конечном счете – до миллиарда. Теперь румынское правительство намерено пустить эти деньги на гранты, субсидии технически безработным и инвестиции в форме государственной помощи.