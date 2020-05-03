Украинский посол в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения городских властей Берлина возложить цветы к дому, где был подписан договор о капитуляции частей вермахта, защищавших немецкую столицу.

Причиной послужил тот факт, что в мероприятии участвует и российский дипломат Сергей Нечаев. Он вместе с бургомистром Михаэлем Мюллером принял участие в церемонии, посвященной 75-летию капитуляции подразделений вермахта. Мельник объяснил свое решение тем, что на Украине до сих пор идет война. Нечаев недипломатичное поведение коллеги прокомментировал мягко, сказав, что это остается “на его совести”.