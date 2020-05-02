Суббота, 2 мая 2020, 19:21

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Помпео запрещает России и Китаю торговать с Ираном

02 мая
16:06 2020
Версия для печати

Глава Государственного департамента США Майк Помпео заявил, что США примут любые меры, чтобы не допустить приобретения современной военной техники Ираном в России или Китае, сообщает “Военное обозрение”.

По информации, распространенной пресс-службой внешнеполитического ведомства, в отношении Тегерана до осени действует эмбарго на поставки оружия. “Президент Трамп и наша команда готовы разыграть все карты, чтобы быть уверенными в том, что с наступлением октября текущего года они (иранцы, ред.) не смогут приобретать танки и бронетранспортеры у России и Китая”, – цитирует Помпео пресс-служба Госдепа. К сожалению, опущены некоторые подробности. Например, как смогут США препятствовать поставкам из России в Иран через Каспийское море?   

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,930,00%
EUR19,89+0,01%
GBP22,410,00%
UAH0,670,00%
RON4,070,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 02.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд