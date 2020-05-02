Глава Государственного департамента США Майк Помпео заявил, что США примут любые меры, чтобы не допустить приобретения современной военной техники Ираном в России или Китае, сообщает “Военное обозрение”.

По информации, распространенной пресс-службой внешнеполитического ведомства, в отношении Тегерана до осени действует эмбарго на поставки оружия. “Президент Трамп и наша команда готовы разыграть все карты, чтобы быть уверенными в том, что с наступлением октября текущего года они (иранцы, ред.) не смогут приобретать танки и бронетранспортеры у России и Китая”, – цитирует Помпео пресс-служба Госдепа. К сожалению, опущены некоторые подробности. Например, как смогут США препятствовать поставкам из России в Иран через Каспийское море?