Из Китая в Монреаль с грузом медицинских средств индивидуальной защиты прибыл украинский самолет Ан-225, передает агентство “Укринформ”.

В социальных сетях посольство Украины в Канаде сообщает: “Найбільший у світі літак – український Ан-225 «Мрія» – приземлився в Монреалі, щоб доставити засоби індивідуального захисту з Китаю”. Дипломаты уточнили – это наибольшая разовая поставка медицинской помощи в Канаду за последнее время, и осуществил ее самолет под украинским флагом.

Транспортный Ан-225 построен в 1988 году и пока является единственным в своем роде. Второй борт был заложен в то же время и готов, как утверждают специалисты, на 70 процентов. Однако на его достройку, надо найти около 100 миллионов долларов.