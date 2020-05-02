У защитника полтавского футбольного клуба “Ворскла” Игоря Пердута проблема, сообщает Лента. ru

Его жена решила вернуть себе девичью фамилию – Москаль, сегодня не самую популярную на Украине. Спортсмен со смехом рассказал журналистам: “Без шуток не обходилось и в детстве, и во взрослом футболе. Понимаю, само слово “Пердута” довольно забавное. Вы же, наверняка, слышали, как меня партнеры зовут на поле – Пердя или Пердюня”.

В “Ворскле” играет также чернокожий футболист из Франции Папа Алиун Ндиайе. Очень трудно представить, как называют его коллеги во время тренировок. То же самое можно сказать и о другом защитнике клуба из Мали Ибрагиме Кане.