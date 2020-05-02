В Кишиневе со среды по маршруту №22 курсирует “Троллейбус Победы”. С внешней стороны он декорирован фотографиями времен Второй мировой.

Данный факт не понравился фракции Либеральной партии в муниципалитете. По этому случаю члены ЛП выступили с заявлением. В нем говорится, что надо решать насущные проблемы, и не размениваться на пустяки. Либералы намерены на следующем заседании муниципального совета предложить «запретить подобные советские пропагандистские действия, сделанные по заказу социалистов».