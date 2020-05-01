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Газета "Кишиневские новости"

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Антикризисное средство со сковородки

01 мая
21:01 2020
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Далеко не все любители картошки фри знают, что родина этого популярного блюда – Бельгия. Эта страна – крупнейший в мире поставщик замороженных полуфабрикатов – его экспортируют в 160 государств. Но из-за пандемии коронавируса рестораны и кафе почти повсюду в мире закрыты, и есть аппетитные кусочки некому. Спрос упал почти наполовину.

В результате у бельгийских производителей картошки образовались огромные запасы продукта, которые уже практически негде хранить. Еще немного – и возникшие излишки придется просто уничтожать, что еще больше увеличит уже понесенные убытки.

Чтобы как-то поправить дело, Ассоциация производителей картофеля Бельгии воззвала к патриотизму соотечественников, предложив им есть дополнительную к обычной порцию картофеля фри в неделю. Таким образом внутреннее потребление продукта может увеличиться в два раза, и ситуация у производителей несколько улучшится, сообщает ria.ru.

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