Далеко не все любители картошки фри знают, что родина этого популярного блюда – Бельгия. Эта страна – крупнейший в мире поставщик замороженных полуфабрикатов – его экспортируют в 160 государств. Но из-за пандемии коронавируса рестораны и кафе почти повсюду в мире закрыты, и есть аппетитные кусочки некому. Спрос упал почти наполовину.

В результате у бельгийских производителей картошки образовались огромные запасы продукта, которые уже практически негде хранить. Еще немного – и возникшие излишки придется просто уничтожать, что еще больше увеличит уже понесенные убытки.

Чтобы как-то поправить дело, Ассоциация производителей картофеля Бельгии воззвала к патриотизму соотечественников, предложив им есть дополнительную к обычной порцию картофеля фри в неделю. Таким образом внутреннее потребление продукта может увеличиться в два раза, и ситуация у производителей несколько улучшится, сообщает ria.ru.