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Газета "Кишиневские новости"

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Сортировать мусор умели еще в Древнем Риме

01 мая
21:01 2020
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Планета задыхается под грудами бытовых отходов. Экологи всего мира призывают людей сортировать мусор и частично пускать его на переработку.

И эта идея, как выяснили недавние раскопки, была не только выдвинута, но и применена на практике еще в античные времена. Исследуя развалины Помпеи, археологи обнаружили за городскими стенами горы мусора. При ближайшем изучении выяснилось, что это не обычная свалка, а место, где отходы сортировались и готовились для повторного использования, сообщает «The Guardian».

Некоторые дома в городе были построены в прямом смысле из мусора – кусков глины и гипса от разбитой посуды и разрушенных зданий. В общем, все новое – это хорошо забытое старое.  

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