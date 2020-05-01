Планета задыхается под грудами бытовых отходов. Экологи всего мира призывают людей сортировать мусор и частично пускать его на переработку.

И эта идея, как выяснили недавние раскопки, была не только выдвинута, но и применена на практике еще в античные времена. Исследуя развалины Помпеи, археологи обнаружили за городскими стенами горы мусора. При ближайшем изучении выяснилось, что это не обычная свалка, а место, где отходы сортировались и готовились для повторного использования, сообщает «The Guardian».

Некоторые дома в городе были построены в прямом смысле из мусора – кусков глины и гипса от разбитой посуды и разрушенных зданий. В общем, все новое – это хорошо забытое старое.