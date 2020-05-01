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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Материал, на котором картины еще не писали

01 мая
21:01 2020
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На чем только не пишут художники свои произведения! Холст, шелк, картон, стекло, дерево, заборы и стены домов… Но, пожалуй, всех обошел франко-швейцарский художник Гийом Легро. Он известен тем, что пишет свои картины на… траве. Причем площадь их – гигантская, передает телеканал «Моя планета». Самое «свежее» произведение занимает, например, три тысячи квадратных метров. Краска – биоразлагаемая.

Полюбоваться произведениями Сайпе (под таким псевдонимом творит живописец) в натуре мало кому удается. Зато в социальной сети они доступны всем. Недавно автор представил свое новое творение на тему пандемии коронавируса, точнее, посвященное тому, что будет, когда инфекция отступит. «Полотно» написано в коммуне Лезен округа Эгль в Швейцарии. Естественно, на траве.

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