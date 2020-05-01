Президент Игорь Додон заявил, что все ветераны Второй мировой войны получат поздравления на дому по случаю 75-й годовщины Победы над фашизмом.

Глава государства в ходе программы «Президент отвечает» сказал, что из-за пандемии в этом году не будут организованы массовые мероприятия 9 мая.

«9 Мая – это святой для нас праздник, это День Победы. Но в этом году из-за пандемии мы не можем организовать манифестации», – пояснил Додон. Президент призвал граждан присоединиться к онлайн акции «Бессмертный полк».

«Призываю каждый день, до 9 мая, выставлять фотографии родителей, дедушек и бабушек, которые участвовали в войне, и небольшой комментарий. Лично я начну с понедельника этот флэшмоб и призываю каждого присоединиться», – пояснил глава государства.

9 мая президент страны совместно с председателем парламента и главой кабмина возложат цветы на мемориале «Вечность».

Все мероприятия, посвященные Дню Победы, перенесены на 24 августа – День освобождения Молдовы от фашистской оккупации.