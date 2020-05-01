Эпидемиологическая ситуация в Молдове на данный момент остается лучше, чем во многих европейских странах. Согласно исследованию, представленному минздравом, уровень заболеваемости коронавирусом в Молдове составляет 112 случаев на 100 тыс. населения. Для сравнения, в Исландии он равен 527, Бельгии – 419. При этом в Румынии и Украине ситуация немного лучше – 64 и 24 случая, соответственно. Анализ летальных исходов показывает, что Молдова входит в ТОП-15 стран с самым низким показателем смертности. В нашей стране отмечены 119 случаев или 3,1% от общего числа заболевших COVID-19. В Украине этот показатель составляет 3%, Румынии – 6%, в Бельгии – 16%. В Молдове первый случай COVID-19 был выявлен 7 марта 2020 года. Количество излечившихся пациентов составляет 1272.