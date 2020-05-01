Президент говорит об очень сильном давлении как из-за рубежа, так и внутри страны с целью изменить парламентское большинство

Об этом Игорь Додон сообщил в ходе передачи «Президент отвечает». По его словам, на представителей ДПМ оказывается давление извне, а первая попытка разрушить коалицию была перед голосованием по вопросу российского кредита. Он заявил, что попытки давления провалились, добавив, что если коалиция сохранится, то страна справится и с пандемией, и с экономическим кризисом.

При этом Игорь Додон считает, что Майя Санду постепенно склоняется к идее создания парламентского большинства с депутатами группы Канду, партии «Шор» и ДПМ. Президент не исключает, что, если ДПМ согласится создать парламентское большинство с Санду, досрочные выборы станут неизбежными, хоть он этого и не хочет. Он заявил, что в таком случае политическим оппонентам ничего иного не останется, кроме как взять ответственность на себя, чего они очень опасаются.