Пятница, 1 мая 2020, 20:47

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Кто подталкивает Молдову к досрочным парламентским выборам?

01 мая
17:26 2020
Версия для печати

Президент говорит об очень сильном давлении как из-за рубежа, так и внутри страны с целью изменить парламентское большинство

Об этом Игорь Додон сообщил в ходе передачи «Президент отвечает». По его словам, на представителей ДПМ оказывается давление извне, а первая попытка разрушить коалицию была перед голосованием по вопросу российского кредита. Он заявил, что попытки давления провалились, добавив, что если коалиция сохранится, то страна справится и с пандемией, и с экономическим кризисом.

При этом Игорь Додон считает, что Майя Санду постепенно склоняется к идее создания парламентского большинства с депутатами группы Канду, партии «Шор» и ДПМ. Президент не исключает, что, если ДПМ согласится создать парламентское большинство с Санду, досрочные выборы станут неизбежными, хоть он этого и не хочет. Он заявил, что в таком случае политическим оппонентам ничего иного не останется, кроме как взять ответственность на себя, чего они очень опасаются.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,930,00%
EUR19,72+0,49%
GBP22,43–0,58%
UAH0,670,00%
RON4,08+0,53%
RUB0,24–1,55%

Курсы валют в MDL на 01.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд