Игорь Додон считает, что политические оппоненты очень хотят, чтобы власти не могли выплачивать зарплаты и пенсии, и по этой причине обратились в Конституционный суд, чтобы заблокировать получение российского кредита в 200 млн евро.

Глава государства заявил в ходе программы «Президент отвечает», что, если КС аннулирует это соглашение, тогда расходы бюджета придется сократить на 4 млрд леев.

«Речь идет о дорогах, ведь мы обещали каждому селу по 1 млн леев и выделили эти деньги, о социальной помощи, о помощи предпринимателям, о компенсации процентных ставок по кредитам экономическим агентам, 2775 леев платим безработным, 600 млн для системы здравоохранения», – заявил президент. По словам Додона, истерика вокруг российского кредита не касается условий, а того факта, что именно российские партнеры решили помочь Молдове. Глава государства заявил, что страна нуждается в этих средствах, чтобы сохранить стабильность бюджета. Из-за экономической рецессии доходы бюджета снизились в два раза, а расходы невозможно сократить, так как пенсии и зарплаты необходимо выплачивать вовремя.

«Мы обратились и к Востоку, и к Западу, чтобы получить поддержку. Первыми, кто отреагировал, были наши партнеры из Российской Федерации. Можем обсуждать – насколько условия подходящие, но вижу, что уже многие оппоненты справа, которые ранее критиковали нас, говорят, что условия очень хорошие», – сказал Игорь Додон.

Президент вновь обратился к тем, по чьей инициативе КС рассмотрит вопрос о выделении российского кредита: «Канду, Санду и все остальные, верните украденный миллиард долларов и тогда не будет необходимости в российских деньгах. Или если европейцы, американцы готовы предоставить 400-500 млн на тех же условиях, то пусть выделят. Мы их инвестируем в экономику».