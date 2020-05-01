«Вызывает недоумение реакция, которую вызвало в определенных политических кругах Кишинева соглашение о предоставлении Молдавии российского кредита на сумму 200 млн евро», – говориться в документе.

В МИД РФ удивлены тем, что «некоторые молдавские политики усмотрели политическую подоплеку в искреннем желании России помочь народу Молдавии в сложный период борьбы с пандемией коронавируса и преодоления социально-экономических трудностей».

Ведомство России напомнило, что «переговоры о российском кредите начались по просьбе руководства Молдавии. Она была вызвана в том числе замораживанием международных и европейских займов, которые ранее обещали выделить Кишиневу соответствующие структуры и государства».

Более того, говорится в тексте документа, «предоставляя кредит, Россия не обуславливает это никакими требованиями. Напротив, аналогичные соглашения Молдавии с ЕС заключаются на определенных условиях. Например, меморандум от 23 ноября 2017 года о выделении Кишиневу 100 млн евро содержал конкретные обязательства Молдавии по продвижению реформ и встраиванию норм ЕС в национальное законодательство.

Российское содействие близкой нам Молдавии является открытым и искренним. С нашей стороны все внутригосударственные процедуры по вступлению в силу кредитного соглашения выполнены. Надеемся, что полученные от российской стороны средства помогут решению проблем, с которыми Молдавия в настоящее время сталкивается, в том числе по преодолению последствий коронавирусной пандемии».