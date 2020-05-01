Президент Игорь Додон заявил, что у Молдовы достаточно запасов зерновых. Глава государства в ходе передачи «Президент отвечает» сообщил, что предстоит принять официальное решение об экспорте пшеницы.

«Сейчас сертификаты на экспорт практически не выдаются. Вскоре будет принято официальное решение о запрете экспорта зерновых», – заявил Игорь Додон.

Он заверил, что благодаря запасам госрезерва продовольственная безопасность страны обеспечена.

«Запасы пшеницы в Молдове есть. Мы не умрем с голоду. Экспорт был приостановлен, пшеница останется в стране. Этих резервов нам хватит до нового урожая», – отметил глава государства.

Игорь Додон заявил, что стоимость хлеба не изменится, вопреки тому, что цена пшеницы выросла до 4 леев.

«Мы обратились к профильным предприятиям, чтобы они не допускали роста цены на хлеб», – пояснил президент.

Он уточнил, что власти готовят ряд мер для поддержки аграрного сектора, который в нынешнем году страдает из-за неблагоприятных климатических условий и засухи. Игорь Додон призвал людей и тех, кто критикует действия государства, поддержать отечественного производителя, приобретая только товары, произведенные в Молдове.