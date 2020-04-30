Престижные премии вручат фильмам, которых не видели на большом экране

Под натиском коронавируса не устояла и Американская киноакадемия, учредитель самой престижной в мире кино премии «Оскар». До сих пор претендовать на заветную статуэтку могли только фильмы, демонстрировавшиеся в кинотеатрах Лос-Анжелеса не менее недели на трех и более сеансах в день.

Однако уже больше месяца назад из-за пандемии все кинотеатры прекратили работать. Когда запрет будет снят, неизвестно. Поэтому в киноакадемии изменили правила. Теперь номинироваться на «Оскар» могут картины, которые планировалось показать в кинотеатрах, но из-за пандемии это оказалось невозможным, и ленты вышли к зрителю только на видео.

После снятия режима самоизоляции это правило утратит силу, сообщает meduza.io.