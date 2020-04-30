Пока виртуальный

Во всех странах из-за режима самоизоляции у людей появилось много свободного времени. Желая найти себе занятие, они волей-неволей стали проявлять творческие способности, которые обнаружились практически у каждого.

В социальных сетях появилось множество изображений всевозможных поделок, выполненных затворниками поневоле порой из самых неожиданных материалов: дизайнерских масок из картона, кружева, виниловых пластинок и даже… баскетбольных мячей. Некоторые рисовали или фотографировали.

Насмотревшись на все это в социальных сетях, трое жителей Испании решили создать виртуальный музей, который назвали «Covid Art Museum». На данный момент набралось уже около 300 экспонатов из более чем 50 стран мира. Но ежедневно их число увеличивается, разместить свои работы в экспозиции желают 20-50 человек, сообщает rg.ru.

По мнению основателей музея, после окончания пандемии он станет цифровым архивом этого периода. А возможно, удастся организовать не виртуальную, а самую что ни на есть реальную выставку из экспонатов.