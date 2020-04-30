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Газета "Кишиневские новости"

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Правительство Молдовы окажет помощь предприятиям, взявшим кредиты

30 апреля
20:26 2020
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С 1 мая правительство начнет покрывать процентные ставки по кредитам предприятий, взятым в период с 1 мая 2020 по 31 декабря 2020 года. Размер субсидии составит сумму месячных выплат процентной ставки по кредитам, полученным в рамках программы субсидирования ставок. Максимальный размер кредита не может превышать общую сумму фонда оплаты труда, заявленную получателем в Налоговую инспекцию в декабре 2019, январе-феврале 2020 г. В случае, если сумма кредита превышает фонд оплаты труда, субвенция предоставляется в размере суммы процентных выплат, относящихся к фонду оплаты труда. Максимальная номинальная ставка, подлежащая субсидированию, составляет 8,76% в леях и 4,40% в иностранной валюте. Выплата будет осуществляться на основании заявления получателя, поданного в налоговую инспекцию.

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