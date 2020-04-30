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Газета "Кишиневские новости"

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За что лидер «Платформы DA» Нэстасе обижен на Усатого?

30 апреля
20:21 2020
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В ответ на призыв Ренато Усатого выдвинуть единого кандидата на президентских выборах, лидер «Платформы DA» Андрей Нэсасе раскритиковал мэра Бельц.

В ходе передачи на телеканале «Jurnal TV» Нэстасе заявил, что не будет отвечать на эту инициативу, потому что в последнее время подвергается нападкам со стороны Усатого.

«Не отвечаю на инициативы Усатого, эти инициативы мои еще с 2016 года, когда я призвал все политические силы идти одним фронтом. Этого не произошло, и я отошел в сторону. Господин Усатый пусть лучше меньше говорит, а сделает что-то. Посмотрим, выйдет ли он из гонки, например, в мою пользу», – заявил Нэстасе.

Недавно мэр Бельц Ренато Усатый раскритиковал лидера «Платформы DA», ссылаясь на его работу в МВД.

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