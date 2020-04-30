Антикоррупционный центр отверг обвинения Усатого, который заявил, что сотрудники ведомства следят за судьями Конституционного суда.

В пресс-сообщении Центра говорится, что ведомство проинформировало депутатов и Генеральную прокуратуру о том, что не предпринимает специальных мер расследования в отношении судей КС. Также Центр выражает готовность к проведению любой проверки компетентными властями, чтобы продемонстрировать свое неучастие в инкриминируемых действиях. В то же время в ведомстве призывают политиков не втягивать Антикоррупционный центр в политическую борьбу.