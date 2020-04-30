Безусловно, соглашения о зарубежных кредитах должны заключаться в интересах государства. И полемика в парламенте Молдовы по российскому кредиту была бы в порядке вещей, если такому же жесткому контролю подвергались бы и обязательства, которые власти страны уже много лет берут перед партнерами на Западе. Взять хотя бы 900 страниц соглашения об ассоциации с ЕС, которые, по признанию подписавшего их в 2104 году экс-премьера Юрия Лянкэ, в правительстве никто толком не читал. И которое отказалась тогда подписать половина стран Восточного партнерства. Сейчас даже проевропейские эксперты признают, что этот документ был подписан в спешке, что нанесло ущерб экономическим интересам страны.

Выступивший в парламентских прениях по кредиту депутат-социалист Богдан Цырдя напомнил Санду, как ее правительство в обмен на кредиты МВФ принимало обязательства повышать тарифы на коммунальные услуги для населения, как закрывали школы и больницы, сокращая их финансирование, что с наступлением той же пандемии обернулось трагедией. Под те же кредиты в Молдавии проводились и многие другие реформы, после которых страна лишилась промышленности и стала импортировать даже сельхозпродукцию.

Однако критиковать сотрудничество с западными странами, которые финансируемые ими сотни неправительственных организаций и СМИ называют не иначе как “партнеры по развитию”, здесь не принято. Что выглядит как откровенное издевательство над репутацией самих партнеров, когда после 30 лет такого “развития” Молдавия стала одной из беднейших стран в Европе. Ее ВВП на сегодня составляет около 70% от далеко не самого благополучного 1989 года, а безработица выгнала за границу почти треть трудоспособного населения.

Тем не менее некоторые молдавские политики не торопятся искать выход из затяжного многолетнего кризиса. Словно жрецы культа “самолетопоклонников” на тихоокеанских островах, они продолжают рассказывать избирателям, что решение их проблем чудесным образом свалится из-за рубежа. Особенно преуспели в этом выступающие за объединение с Румынией “унионисты”, представитель которых при обсуждении в парламенте антикризисных мер правительства предложил решить все проблемы одним махом в стиле булгаковского Шарикова — “взять две страны, да и объединить”. Полностью материал читайте здесь https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8363683