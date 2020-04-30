Деньги Молдавии сейчас нужны как никогда. Введенный в связи с пандемией режим чрезвычайного положения истощил экономику — доходы в бюджет упали вдвое, его дефицит вырастет, согласно последним оценкам, с 7 до 16 млрд леев (около 820 млн евро) и составит 7,5% от ВВП. В связи с карантином закрыта большая часть предприятий, магазинов, почти половина населения не работает и, согласно опросам, живет за счет сбережений, не имея практически текущих доходов, что многим позволит продержаться не более месяца.

Потеряли работу и стали возвращаться домой трудовые мигранты, которые уже много лет содержали на родине свои семьи, присылая в Молдавию миллионы долларов. Теперь поток этих денег, во многом помогавших поддерживать на плаву экономику, стремительно мелеет. А для тех, кто его обеспечивал, необходимо обустраивать рабочие места дома. Помимо этих бед назревает еще одна — засуха. Зима была без снега, а весна — без дождей, земля высохла, обмелел Днестр. Если ситуация не изменится, урожай будет скудным.

Чтобы справиться с ситуацией, правительство разработало пакет антикризисных мер, которые предусматривают выплату социальных пособий, в том числе по безработице, помощь предпринимателям, другие неотложные шаги. Однако денег на его реализацию нет — по признанию премьера Иона Кику, если КС заблокирует выделение внешних кредитов, уже в мае кабинет не сможет выплачивать в полном объеме пенсии, зарплаты. Запускать печатный станок власти не собираются — инфляция обесценит и без того невысокие доходы пенсионеров и малоимущих слоев населения. Единственный выход — воспользоваться в критической ситуации финансовой помощью внешних партнеров.

Первой на выручку пришла Россия, выделив 200 млн евро на десять лет под 2% годовых. Первая половина этих денег поступит сразу же после того, как МИД РФ получит от коллег из Кишинева ноту о завершении внутренних процедур по утверждению кредитного соглашения, а вторая — не позднее 30 октября нынешнего года. Сразу же после этого пришла новость от Международного валютного фонда, который пообещал выделить республике кредит $233 млн. “После Москвы на помощь пришли и другие партнеры — мы получили кредит от фонда, затем и ЕС объявил, что готов предоставить 100 млн евро. Мы признательны всем, но первой с конкретной помощью пришла Россия, и за это я благодарен ее президенту”, — сказал в беседе с корреспондентом ТАСС Игорь Додон. Полностью материал читайте здесь https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8363683