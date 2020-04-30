Проевропейская оппозиция Молдовы попыталась заблокировать утверждение соглашения о кредите с РФ в парламенте.

“Президент не смог договориться о кредите в интересах страны. Не понимаю, почему у русских нужно брать деньги с высокой процентной ставкой. Условия соглашения непрозрачны, оно рискует обернуться тяжелым бременем для граждан”, — заявила лидер Партии действия и солидарности (ПДС), бывший премьер Майя Санду. В 2016 году она проиграла выборы Додону и теперь надеется взять реванш.

Выступая в ноябре прошлого года на съезде Европейской народной партии (ЕНП) в Загребе, Санду заверила, что отступление Молдавии “с проевропейского пути является временным”. И пообещала вернуть на него страну после своей победы на президентских выборах. По опросам, из всех оппозиционных политиков у нее самые большие шансы составить конкуренцию Додону во втором туре.

“Против российского кредита выступили те, кто последние десять лет был у власти в составе правящей коалиции проевропейских партий. Это они брали многочисленные займы, в том числе и на строительство дорог, и разворовывали их. Это они украли миллиард долларов из банков страны, за что нашу страну подвергли резкой критике за рубежом. А теперь они же громче всех кричат “держи вора!”, — отреагировал на это президент. Он убежден, что оппозиция подняла шум не из-за условий соглашения с РФ, а предстоящих выборов.

“Для них чем хуже в стране — тем лучше. Они убеждали людей, что мы не справимся с пандемией, что у нынешней власти нет поддержки ни на Западе, ни на Востоке, что денег нам не дадут, что не будет ни зарплат, ни пенсий. И тогда они бы вывели своих сторонников на улицы, чтобы дестабилизировать ситуацию, спровоцировать досрочные парламентские выборы и на этом фоне вернуться к власти. А мы справляемся. И получили помощь и от РФ, и от МВФ, и от ЕС, что разрушает их планы”, — отметил Додон. При этом он не исключил, что за действиями оппозиции стоит бежавший после прошедшей в прошлом году смены власти в стране бывший лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) олигарх Владимир Плахотнюк. Полностью материал читайте здесь https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8363683