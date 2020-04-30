Впервые в Молдове это произошло, когда с 2009 по 2012 год депутаты не могли избрать президента. Было предпринято шесть неудачных попыток, и хотя по закону парламент распускается уже после второй, положение каждый раз спасал Конституционный Суд, находивший оправдания этому очевидному мошенничеству. Затем последовала целая серия других спорных решений, не оставившая сомнений, что людьми в мантиях, как и всей страной, в ручном режиме управляет Плахотнюк. Сквозь пальцы на эти очевидные беззакония смотрели и в Вашингтоне, и в Брюсселе, где опасались возвращения к власти оппозиции, выступающей за сближение с Москвой.

После избрания Додона олигарх неоднократно использовал судей КС для преодоления президентского вето. По их решению главу государства временно отстраняли от должности, а подпись под документами вместо него ставили премьер или председатель парламента. Апофеозом беззакония стал политический кризис в июне прошлого года, когда судьи по указанию Плахотнюка в считаные минуты вынесли серию молниеносных вердиктов о незаконности утвержденного ими же нового парламента и назначенного депутатами правительства Санду. Затем, привычно отстранив от власти Додона, разрешили распустить парламент и назначить досрочные выборы бывшему главе кабинета.

Положение тогда спасли дипломаты ЕС, России и США, после вмешательства которых олигарх спешно бежал из страны и был объявлен в розыск по обвинению в ряде преступлений. После этого КС отменил свои прежние вердикты, которые по иронии судьбы заканчивались словами “решение окончательное и пересмотру не подлежит”. И всем составом подал в отставку.

Как стало известно позже, скандальные запросы судьям готовил близкий к Плахотнюку депутат Сергей Сырбу. В ходе расследования этих событий в парламенте он признал, что переправлял им вердикты с личного ноутбука. По той же иронии новые запросы по пакету антикризисных мер кабинета и российскому кредиту уже новому составу КС принес тот же Сырбу, перебравшийся из Демпартии в группу “Про-Молдова”. Полностью материал читайте здесь https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8363683