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Газета "Кишиневские новости"

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С 27 апреля граждане снова смогут посещать парки

24 апреля
23:36 2020
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Об этом сообщил президент страны Игорь Додон. Глава государства сказал, что после обсуждения со специалистами из сферы здравоохранения принято решение предложить Комиссии по чрезвычайным ситуациям снять действовавшее ограничение на посещение парков.

«Предлагаем Комиссии по чрезвычайным ситуациям позволить посещение парков с соблюдением социальной дистанции и группами не более трех человек. С сохранением запрета для игровых и спортивных площадок, расположенных в парках», – сказал Игорь Додон.

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