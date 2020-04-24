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Газета "Кишиневские новости"

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В правительстве России нет места матерщинникам

24 апреля
16:06 2020
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Заместитель министра промышленности России Дмитрий Овсянников уволен за то, что нецензурно обругал сотрудницу службы безопасности аэропорта Ижевска, сообщает Лента.ru

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Правда обоснование увольнения несколько иное: количество заместителей министра промышленности сокращается с одиннадцати до десяти. Овсянников объяснил свою несдержанность тем, что “впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон в аэропорту Ижевска”. В городе он посещал своего отца.

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