Заместитель министра промышленности России Дмитрий Овсянников уволен за то, что нецензурно обругал сотрудницу службы безопасности аэропорта Ижевска, сообщает Лента.ru

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Правда обоснование увольнения несколько иное: количество заместителей министра промышленности сокращается с одиннадцати до десяти. Овсянников объяснил свою несдержанность тем, что “впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон в аэропорту Ижевска”. В городе он посещал своего отца.