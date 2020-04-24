На сайте посольства Румынии в России опубликован список 20 718 румын, погибших на территории Советского Союза с 1941 по 1956 годы, сообщает “Международное румынское радио”.

Большинство умерших – военнопленные, но есть среди них и депортированные гражданские лица. В большинстве это вывезенные из Трансильвании этнические немцы. Всего в плен по разным подсчетам попало около 236 тысяч румынских военнослужащих, из них 65 тысяч умерли в лагерях. Чрезвычайный и полномочный посол Румынии в Российской Федерации Василе Соаре сообщает: “Мы поставили памятники там, где была возможность, на местах бывших лагерей… где захоронены румынские пленные. На территории РФ их к настоящему времени 34. На сайте посольства есть описание 29 из них, над остальными пока работаем”. При пленении румынских военных молдаване, учитывались отдельно, таковых оказалось 14 129. Большинство из них еще до окончания войны были отпущены домой или призваны в Рабоче-крестьянскую красную амию.