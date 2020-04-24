В украинских реках отмечается самый низкий уровень воды за последние сто лет, сообщает радио “Свобода”.

В этом году по банальной причине не наблюдалось весеннего половодья – отсутствовал снег. Это привело к обмелению рек, водохранилищ и ухудшению экологической обстановки. В марте и уходящем апреле дождей практически не было. На территории Украины отмечается для этих мест редкое явление – пылевая буря. За апрель приток воды в Днестровское водохранилище составляет 48 процентов от нормы.