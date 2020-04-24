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Газета "Кишиневские новости"

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Приднестровские медики в ожидании повышения зарплат

24 апреля
16:06 2020
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На левом берегу Днестра на неопределенное время откладывается запланированное ранее повышение окладов медицинских работников на тридцать процентов, сообщает ресурс “Новости Приднестровья”.

Коррективы в бюджет внесла пандемия. Председатель правительства Александр Мартынов по этому поводу заявил: “Распространение коронавируса повлияло на экономику и финансы. Может этот шаг будет не с первого июля, а чуть позже. Если не появится дополнительных внешних шоков, если нам в обозримом будущем удастся без потерь справиться с ситуацией, то в этом году мы повысим заработные платы всему медицинскому персоналу”.  

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