Президент страны Игорь Додон заявил, что пособие по безработице в размере 2775 леев начнут выдавать сразу после вступления в силу закона о поправках в бюджет. Документ был одобрен 23 апреля парламентариями.

«На следующей неделе закон вступит в силу, и люди смогут получать пособие по безработице», – заявил Игорь Додон в ходе передачи «Президент отвечает».

Глава государства напомнил о решении Конституционного суда по поводу закона, согласно которому правительство взяло на себя обязательство предоставить помощь гражданам.

Напомним, что КС заблокировал предоставление этих пособий. Тем не менее, Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла новое решение, позволяющее выделять безработным эти средства.

Их начнут выдавать в связи с тем, что ПСРМ и ДПМ проголосовали за поправки государственного бюджета.

Однако лидер группы Pro-Moldova Андриан Канду заявил, что потребует их отмены в Конституционном суде.