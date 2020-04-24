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Газета "Кишиневские новости"

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Кто в Молдове провоцирует политический кризис?

24 апреля
15:46 2020
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Глава государства Игорь Додон заявил на телеканале НТВ Молдова, что в период экономического и эпидемиологического кризиса необходимо не допустить досрочных выборов.

«Если кто-то хочет, тогда мы пойдем на досрочные парламентские выборы, но, очень надеюсь, что мы их избежим», – заявил Игорь Додон.

По его мнению, итоги досрочных парламентских выборов не будут благоприятны для многих политических актеров.

«Многие не пройдут в парламент, включая партии и парламентские группы. У них нет шансов, если выборы состоятся в нынешнем году», – считает президент.

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