Глава государства Игорь Додон заявил на телеканале НТВ Молдова, что в период экономического и эпидемиологического кризиса необходимо не допустить досрочных выборов.

«Если кто-то хочет, тогда мы пойдем на досрочные парламентские выборы, но, очень надеюсь, что мы их избежим», – заявил Игорь Додон.

По его мнению, итоги досрочных парламентских выборов не будут благоприятны для многих политических актеров.

«Многие не пройдут в парламент, включая партии и парламентские группы. У них нет шансов, если выборы состоятся в нынешнем году», – считает президент.