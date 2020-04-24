Глава государства Игорь Додон сообщил, что выборы пройдут в период с 23 октября по 23 ноября, а граждане выберут президента прямым голосованием – так как предусматривает законодательство.

«Преждевременно говорить о том, что случится осенью. Могу сказать, что выборы состоятся в период с 23 октября по 23 ноября. Президентские выборы пройдут согласно нынешним процедурам, то есть прямым голосованием граждан. Точка», – сказал Додон.

Президент подчеркнул, что решение о том, будет ли он участвовать в выборах, еще не принято. Игорь Додон также рассказал, что все усилия в данный момент должны быть направлены на улучшение жизни граждан и преодоление последствий экономического и эпидемиологического кризиса.