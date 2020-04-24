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Газета "Кишиневские новости"

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Президентские выборы в Молдове пройдут осенью прямым голосованием

24 апреля
15:41 2020
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Глава государства Игорь Додон сообщил, что выборы пройдут в период с 23 октября по 23 ноября, а граждане выберут президента прямым голосованием – так как предусматривает законодательство.

«Преждевременно говорить о том, что случится осенью. Могу сказать, что выборы состоятся в период с 23 октября по 23 ноября. Президентские выборы пройдут согласно нынешним процедурам, то есть прямым голосованием граждан. Точка», – сказал Додон.

Президент подчеркнул, что решение о том, будет ли он участвовать в выборах, еще не принято. Игорь Додон также рассказал, что все усилия в данный момент должны быть направлены на улучшение жизни граждан и преодоление последствий экономического и эпидемиологического кризиса.

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