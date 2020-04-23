Россияне начали активно ухаживать за собой сами

Из-за эпидемии коронавируса и режима самоизоляции в России парикмахерские и салоны красоты прекратили работу. А выглядеть прилично хочется. Поэтому объем заказов на машинки для стрижки волос и аппараты для маникюра всего за две недели подскочил баснословно. Проценты роста спроса по сравнению с 2019 годом определяются трехзначными цифрами, сообщает ТАСС.

Очень активно в онлайн режиме стали покупать и косметические средства, причем не только для прекрасной, но и для сильной половины человечества. Во время самоизоляции свободного времени много, так что вполне можно поухаживать за собой самостоятельно.

В общем, когда карантин будет снят, многие россияне выйдут из него такими, что посещать салоны красоты им еще долго не понадобится.