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Газета "Кишиневские новости"

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Французы увлеклись доносами на нарушителей карантина

23 апреля
22:56 2020
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Телефонная линия полиции не выдерживает

Неожиданное последствие эпидемии коронавируса: в некоторых регионах Франции количество доносов в полицию возросло в разы. В результате телефонная линия правоохранительных органов просто не выдерживает такого наплыва.

Дело дошло до того, что мэр 20-го округа французской столицы, одного из самых густонаселенных в Париже, призвала жителей прекратить доносительство на тех, кто не соблюдает карантин. Потому что те, кому действительно нужна срочная помощь полиции, просто не в состоянии пробиться на телефонную линию, сообщает rfi.fr.

В профсоюзе сотрудников французской полиции «Alternative Police» считают, что такой шквал доносов вызван обыкновенной завистью из-за того, что у всех разные условия самоизоляции. У кого-то есть собака, и он может гулять с ней хоть пять раз в день, а кому-то лишь раз позволено дойти до магазина и обратно. Впрочем, есть в стране регионы, где доносы вообще не поступают. Объяснения этому феномену пока не найдено.

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