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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Климат теплеет – мы глупеем

23 апреля
22:51 2020
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Парниковые газы убивают мыслительные способности

Несмотря на активные поиски альтернативных источников энергии, человечество пока не в силах отказаться от использования в качестве топлива углеводородного сырья. А значит, загрязнение атмосферы двуокисью углерода продолжается во всевозрастающих масштабах.

Специалисты предупреждают, что это будет иметь очень печальные последствия для умственных способностей будущих поколений. Результаты исследования, которое провели ученые Университета штата Колорадо в Боулдере, показывают, что к концу нашего века концентрация углекислого газа увеличится втрое по сравнению с сегодняшними показателями. Соответственно сократится поступление кислорода в мозг людей. Последствия этого – повышенная сонливость и беспокойство, а также снижение мыслительных способностей – в области планирования на 50%, а в плане принятия решений на 20%, пишет научный журнал «GeoHealth». Так что потомки могут оказаться глупее, чем мы, а уж сравнения с великими мыслителями и учеными прошлого и вовсе не выдержат.

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