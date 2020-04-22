Когда в стране был объявлен карантин и закрыты границы, шестеро туристов из Франции, Турции, Украины, США и Непала не смогли вернуться домой. И когда им стало нечем платить за проживание в гостинице, пришлось думать, как быть дальше.

Выход нашли оригинальный. Поселиться решили в пещере, закупив на оставшиеся деньги продукты и все самое необходимое. В такой вот самоизоляции иностранцы и провели почти месяц, пока полиция не нашла их, сообщает CNN.

Видимых признаков заражения коронавирусом у туристов не наблюдалось, но им все равно предстоит провести две недели в карантине.