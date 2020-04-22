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Газета "Кишиневские новости"

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Как иностранцы пережили самоизоляцию в Индии

22 апреля
22:36 2020
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Когда в стране был объявлен карантин и закрыты границы, шестеро туристов из Франции, Турции, Украины, США и Непала не смогли вернуться домой. И когда им стало нечем платить за проживание в гостинице, пришлось думать, как быть дальше.

Выход нашли оригинальный. Поселиться решили в пещере, закупив на оставшиеся деньги продукты и все самое необходимое. В такой вот самоизоляции иностранцы и провели почти месяц, пока полиция не нашла их, сообщает CNN.

Видимых признаков заражения коронавирусом у туристов не наблюдалось, но им все равно предстоит провести две недели в карантине.

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