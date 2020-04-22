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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Солнцепоклонники жили на Урале

22 апреля
22:36 2020
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Вблизи Магнитогорска располагается древний «Храм Солнца»

Древние люди, приверженцы культа солнцепоклонничества, возможно, жили на территории нынешней России. Во время раскопок в долине реки Урал археологи сделали интересное открытие. Находка представляет собой 29 круговых насыпей, образующих единое целое. Каждая из насыпей напоминает невысокий курган. Но в них не обнаружено никаких предметов, поэтому ученые предполагают, что это культовое сооружение. Подобные находили в других странах, и там их считают «Храмами Солнца». Специалисты определяют ориентировочный возраст объекта как минимум в 1000 лет, передает «Вести.ру».  

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