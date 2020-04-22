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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове проведут массовое тестирование на COVID-19

22 апреля
21:16 2020
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Президент Игорь Додон сообщил, что началось массовое тестирование в очагах распространения коронавируса. Глава государства заявил, что в стране достаточно тестов для выявления зараженных лиц.

«В последующие дни количество проведенных тестов увеличится. Мы располагаем запасами в 100 тысяч штук, и можем перейти к массовому тестированию», – сказал Додон.

Глава минздрава Виорика Думбрэвяну добавила, что массовое тестирование проводится уже два дня, в первую очередь его проходят сотрудники медицинских учреждений. Также в ближайшие дни начнет действовать лаборатория по выявлению COVID-19 в Кагуле.

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