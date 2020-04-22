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Газета "Кишиневские новости"

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ПСРМ пожертвовала свыше одного миллиона леев на борьбу с COVID-19

22 апреля
21:16 2020
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Партия социалистов перевела сегодня свыше одного миллиона леев на счета Министерства финансов, открытые для сбора средств на борьбу с коронавирусом.

«Как ранее заявляла председатель ПСРМ Зинаида Гречаный, в период чрезвычайного положения все деньги, которые являются государственной субвенцией для нашего политформирования, будут переданы медицинской сфере», – сообщается в пресс-релизе Партии социалистов.

Общая сумма составляет свыше одного миллиона леев, полагающихся ПСРМ в марте. Политформирование призывает и другие партии, получающие госфинансирование, последовать примеру социалистов и перечислить средства на поддержку молдавских врачей.

Ранее парламентская фракция ПСРМ пожертвовала месячную зарплату на противодействие коронавирусу. Дарение депутатов-социалистов исчисляется суммой в 528,9 тыс. леев.

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