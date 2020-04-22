С 22 апреля все виды бензина и дизельного топлива стали дешевле на один лей. Об этом было объявлено на нескольких автозаправочных станциях.

Напомним, что с марта 2019 года нефтяные компании самостоятельно устанавливают розничные цены на нефтепродукты, не превышая годовой доходности в 10%.

В текущем году это уже не первое снижение цен. Последнее произошло в начале апреля, когда дизельное топливо подешевело в среднем на 55 банов, бензин – на 25 банов, а сжиженный газ подешевел на 10 банов.