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Газета "Кишиневские новости"

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Отличная новость! Цены на топливо в Молдове снижены

22 апреля
21:16 2020
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С 22 апреля все виды бензина и дизельного топлива стали дешевле на один лей. Об этом было объявлено на нескольких автозаправочных станциях.

Напомним, что с марта 2019 года нефтяные компании самостоятельно устанавливают розничные цены на нефтепродукты, не превышая годовой доходности в 10%.

В текущем году это уже не первое снижение цен. Последнее произошло в начале апреля, когда дизельное топливо подешевело в среднем на 55 банов, бензин – на 25 банов, а сжиженный газ подешевел на 10 банов.

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