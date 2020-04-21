С 27 апреля Агентство публичных услуг возобновит свою работу в части регистрации транспортных средств в специальном режиме, регистрацию рождения и бракосочетания

Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику.

«Агентство публичных услуг будет предоставлять следующие услуги: регистрация транспортных средств в специальном режиме, выдача документов водителям, регистрация актов рождения и бракосочетания. Было очень много обращений граждан. Агентство возобновит свою деятельность с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм», – объяснил глава кабмина.

С 19 марта Агентство публичных услуг работало по специальному графику и предоставляло ограниченные услуги в режиме срочной необходимости.