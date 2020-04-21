Парламентское большинство потребовало от Министерства юстиции и минфина дополнительную информацию об условиях российского кредита

Депутаты фракций ДПМ и ПСРМ обратились в минюст за юридическим заключением относительно ст. 7 п.2 Соглашения о кредитовании с РФ, которое предусматривает, что «Любая просроченная задолженность по любым обязательствам молдавской стороны по представленным российской стороной государственным кредитам, автоматически становится частью этого контракта».

Также предстоит конкретизировать способ разрешения споров сторон. Решение об этом было принято в ходе дискуссий на совете коалиции.

В то же время, чтобы исключить спекуляции, парламентское большинство запросило у минфина информацию о существовании задолженностей перед РФ.

На встрече были также обсуждены вопросы внешней помощи нашей стране, среди которых выделение 235 млн долларов МВФ, 200 млн евро РФ и 87 млн евро, которые должен предоставить ЕС по проектам, не связанным с бюджетом.