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Газета "Кишиневские новости"

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Не видать Каннам фестиваля

19 апреля
21:36 2020
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Знаменитый киносмотр под угрозой срыва.

Традиционно один из престижнейших в мире Каннский международный кинофестиваль проводится в середине мая. Однако в нынешнем году из-за эпидемии коронавируса проведение творческого форума остается под вопросом, сообщает The Hollywood Reporter. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что запрет на массовые мероприятия может быть снят в лучшем случае в середине июля. А от онлайн-режима организаторы кинофестиваля и конкурса отказались принципиально.

Единственное, что может состояться в виртуальном формате, – это кинорынок, где заключаются контракты на закупку новых картин. Больше пока никто ничего прогнозировать не берется.

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