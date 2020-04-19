Знаменитый киносмотр под угрозой срыва.

Традиционно один из престижнейших в мире Каннский международный кинофестиваль проводится в середине мая. Однако в нынешнем году из-за эпидемии коронавируса проведение творческого форума остается под вопросом, сообщает The Hollywood Reporter. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что запрет на массовые мероприятия может быть снят в лучшем случае в середине июля. А от онлайн-режима организаторы кинофестиваля и конкурса отказались принципиально.

Единственное, что может состояться в виртуальном формате, – это кинорынок, где заключаются контракты на закупку новых картин. Больше пока никто ничего прогнозировать не берется.