На Украине могут появиться платные камеры.

Оригинальное предложение выдвинул министр юстиции Украины: устроить в следственных изоляторах платные камеры особого уровня комфорта, сообщает riafan.ru. Он считает, что плата за пребывание в таких камерах должна взиматься официально, а на вырученные средства нужно ремонтировать бесплатные камеры и улучшать условия содержания в них.

Министр надеется, что правительство Украины согласится с этой идеей и утвердит ее в ближайшее время.