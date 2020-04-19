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Газета "Кишиневские новости"

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КПЗ all inclusive

19 апреля
21:31 2020
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На Украине могут появиться платные камеры.

Оригинальное предложение выдвинул министр юстиции Украины: устроить в следственных изоляторах платные камеры особого уровня комфорта, сообщает riafan.ru. Он считает, что плата за пребывание в таких камерах должна взиматься официально, а на вырученные средства нужно ремонтировать бесплатные камеры и улучшать условия содержания в них.

Министр надеется, что правительство Украины согласится с этой идеей и утвердит ее в ближайшее время.

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