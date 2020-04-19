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Газета "Кишиневские новости"

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Как выжить в самоизоляции без роскоши?

19 апреля
21:31 2020
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После отмены карантина жители Поднебесной опустошают люксовые бутики.

Как только в Ухане сняли режим самоизоляции и разрешили выезд из города, многие жители кинулись покупать предметы роскоши, сообщает WWD. Так, люксовый бутик Hermes в Гуанчжоу в первый же день продал товаров на сумму, близкую к трем миллионам долларов. Покупатели буквально набросились на роскошные мебель, посуду, изделия из кожи. Красиво жить не запретишь, но в карантине это невозможно. Вот и кинулись китайцы наверстывать упущенное.

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