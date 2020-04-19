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Газета "Кишиневские новости"

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Королева Великобритании отказалась от салюта

19 апреля
21:26 2020
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Елизавета II отпразднует день рождения скромно.

21 апреля у британской королевы день рождения. Дата хоть и не круглая, но весьма солидная – 94 года. 68 из них Елизавета II занимает престол.

Традиционно в честь дня рождения монархини производился артиллерийский салют, подчеркивающий торжественность события. Но на этот раз впервые за все время правления салюта не будет. Так пожелала сама королева, посчитавшая, что во время распространения коронавируса это неуместно, передает dw.com. Не состоится и торжественный развод караула с выносом знамени. Неизвестно также, будут ли на официальных зданиях, как принято, вывешивать государственные флаги. Многим местным властям сейчас не до этого.

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