Гренландия полностью победила коронавирус.

210 стран мира и территорий охвачены пандемией коронавируса. Теперь в их числе не значится Гренландия. Согласно данным High North News, население острова составляет около 56000 человек. После проведения 912 тестов здесь были выявлены всего 11 заболевших. Все они успешно вылечены, а новые случаи не регистрируются, начиная с 4 апреля. Никто из заразившихся не умер, и внутренний путь передачи вируса отсутствует. Это произошло впервые в мире.