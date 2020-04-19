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Газета "Кишиневские новости"

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Как островитяне победили эпидемию?

19 апреля
21:26 2020
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Гренландия полностью победила коронавирус.

210 стран мира и территорий охвачены пандемией коронавируса. Теперь в их числе не значится Гренландия. Согласно данным High North News, население острова составляет около 56000 человек. После проведения 912 тестов здесь были выявлены всего 11 заболевших. Все они успешно вылечены, а новые случаи не регистрируются, начиная с 4 апреля. Никто из заразившихся не умер, и внутренний путь передачи вируса отсутствует. Это произошло впервые в мире.

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